Colombia al límite: estos son los atentados más impactantes en el vecino país este 2025

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en la situación de seguridad en Colombia, con un aumento alarmante de la violencia que ha superado los registros del año anterior en medio de los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro en la política de "paz total".

Informes de organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) han calificado el panorama humanitario como uno de los más graves de la última década.

El país vecino se enfrenta a una intensificación de las hostilidades y a una preocupante reconfiguración de los grupos armados no estatales, que ahora operan con mayor audacia y tecnología.

Caso Miguel Uribe Turbay

Sin dudas, el caso más sonado a nivel internacional fue el atentado sufrido por el aspirante a candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado que conmocionó a Colombia.

El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá, durante un evento de campaña. Un menor de 15 años presuntamente le disparó varias veces, causándole graves heridas en la cabeza, el cuello y una pierna. Dos meses después, el 11 de agosto, el senador falleció debido a las complicaciones de sus heridas.

Panorama humanitario y las regiones más afectadas

De acuerdo los datos más recientes, la situación ha escalado en múltiples frentes. Entre enero y febrero del presente año, la violencia afectó a más de 695,000 personas en diversas regiones, una cifra que superó el total de personas desplazadas en eventos masivos de todo el año 2024.

Este dramático aumento, de casi el 462% en comparación con el mismo periodo del año anterior, subraya la necesidad urgente de medidas de protección. El Catatumbo, en Norte de Santander, ha sido uno de los focos más críticos, con cerca de 80,800 personas afectadas por desplazamientos, confinamientos y restricciones de movilidad.

Departamentos con más casos de violencia en 2025

La violencia se ha recrudecido en departamentos históricamente golpeados como Chocó, Cauca, Antioquia, Arauca y el Sur de Bolívar. En estas zonas, los enfrentamientos, las incursiones armadas y el uso de artefactos explosivos han limitado gravemente el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, comprometiendo la seguridad alimentaria de miles de familias.

La reconfiguración y la fragmentación de los grupos armados, así como su disputa por el control territorial y las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, son los principales motores de esta escalada.

Cauca: epicentro de nuevas amenazas más sofisticadas

Un hecho que ha acaparado la atención mediática y ha encendido las alarmas de las autoridades es el uso de drones armados, una táctica que antes no se veía con tanta frecuencia. El pasado domingo 31 de agosto, un ataque con drones a una caseta policial en el municipio de El Bordo, Cauca, dejó a tres policías heridos.

El ataque fue un claro ejemplo de la sofisticación que están adquiriendo los grupos ilegales. Las autoridades han señalado a los disidentes del Frente Carlos Patiño, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o la Segunda Marquetalia como los posibles autores, evidenciando su presencia y capacidad ofensiva en la región.

Este incidente no es aislado. En los últimos meses, se han reportado otros ataques similares en el Cauca y en el sur del país, lo que sugiere que la tecnología de drones se ha convertido en una nueva y peligrosa arma en el conflicto colombiano.

Desafíos para el gobierno en curso en materia de seguridad

La actual situación plantea enormes desafíos para el gobierno, que ha priorizado la "Paz Total" a través de diálogos y ceses al fuego bilaterales.

Sin embargo, analistas y expertos en seguridad señalan que estas negociaciones han brindado una "ventana de oportunidad" estratégica para que los grupos armados fortalezcan sus posiciones, expandan su control territorial y aumenten sus filas.

La falta de una estrategia de seguridad integral y la limitada capacidad del Estado para proteger a la población civil han creado un escenario de desesperanza en muchas comunidades.

