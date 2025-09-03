Virginia decide su destino: ¿Quién liderará el estado en el Congreso y la gobernación en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Las elecciones de Virginia en 2025 marcan un momento crucial para el estado, con dos procesos electorales de gran relevancia.

Por una parte, los ciudadanos del 11.º Distrito Congresional elegirán un nuevo representante para el Congreso, mientras que el estado completo se prepara para la elección general de gobernador, según informó El Tiempo Latino.

Estos comicios no solo decidirán quién ocupa los cargos de poder, sino que también influirán directamente en el curso de la política estatal. Estas elecciones tienen impacto en áreas fundamentales como la economía, la educación y los derechos sociales.

Elección para el Congreso

El 19 de septiembre, los votantes del 11.º Distrito Congresional ejercerán su derecho para escoger al sucesor del Gerry Connolly, quien representó a esta región por 16 años y falleció recientemente.

El distrito, un bastión demócrata, cubre la ciudad de Fairfax y gran parte de su condado, albergando a más de 700 000 personas.

En la contienda compiten el demócrata James Walkinshaw, exjefe de personal de Connolly y su sucesor respaldado, y el republicano Stewart Whitson, exagente del FBI y veterano de guerra.

Whitson se presenta como una opción conservadora para la región. La participación ciudadana en esta elección es importante para asegurar una representación efectiva en Washington.

Elección para gobernador

El 4 de noviembre se celebrarán las elecciones generales para gobernador. Los dos candidatos principales, Winsome Earle-Sears (republicana) y Abigail Spanberger (demócrata), ofrecen visiones políticas notablemente diferentes.

Earle-Sears, la actual vicegobernadora, centra su campaña en los derechos de los padres y una postura más estricta en temas escolares.

Esto siguiendo la estrategia que llevó al gobernador Glenn Youngkin a la victoria en 2021.

Por su parte, Spanberger, exrepresentante del Congreso, enfoca su mensaje en la economía, criticando las políticas de su rival y prometiendo fortalecer el mercado laboral de Virginia.

La decisión de los votantes reflejará qué prioridades resuenan más con la población del estado.

Claves

Elección Especial del 11.º Distrito Congresional: Se elige el sucesor del fallecido Gerry Connolly. El distrito es un bastión demócrata con más de 700 000 habitantes.

Candidatos al Congreso: el demócrata James Walkinshaw y el republicano Stewart Whitson.

Republicana: Winsome Earle-Sears, actual vicegobernadora, con foco en los derechos de los padres.

Demócrata: Abigail Spanberger, exrepresentante, con foco en la economía.

Elección Especial: Martes, 19 de septiembre (urnas de 6 a.m. a 7 p.m.).

Elección General: Martes, 4 de noviembre.

Temas en contienda: La elección general enfrenta una campaña republicana centrada en temas culturales y una campaña demócrata enfocada en asuntos económicos.

Recomendaciones para los votantes

Autoridades de Virginia recomiendan a los votantes confirmar el registro para el voto. Antes de ir a las urnas, se debe verificar que el registro de votante esté activo en la página web oficial de la Junta Electoral de Virginia.

Recuerde llevar una identificación válida, preferiblemente con foto. Aunque algunos estados permiten otras formas de identificación, lo más seguro es llevar una licencia de conducir o una identificación estatal.

Busque información de fuentes oficiales. Consulte las páginas de la junta electoral del condado para verificar tu lugar de votación y los horarios exactos. La información sobre los candidatos y las propuestas la puedes encontrar en los sitios oficiales de sus campañas.

Voto anticipado. Si decide votar en persona o por correo antes del día de la elección, asegúrese de cumplir con todas las fechas límite y requisitos que indica la ley electoral de Virginia.

