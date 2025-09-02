Billetes históricos de Estados Unidos: ¿Por qué esta ex primera dama rompió la tradición?

Suscríbete a nuestros canales

Pocas personas saben que, en la historia del papel moneda de Estados Unidos, hubo un momento en que la imagen de una mujer fue protagonista.

Entre 1886 y 1891, Martha Washington, esposa del primer presidente George Washington, apareció en los Certificados de Plata de 1 dólar, convirtiéndose en la única mujer en ocupar ese lugar central en un billete estadounidense.

De acuerdo con Mount Vernon, la residencia histórica de la familia Washington, “Martha Washington es la primera y única mujer en adornar el retrato principal del papel moneda estadounidense”. Su inclusión rompió con la tradición de destacar únicamente a los llamados “padres fundadores”.

Un hito en la historia monetaria

El diseño del billete se basó en un retrato del artista francés Charles François Jalabert. En su lanzamiento, la prensa destacó la novedad: el Galveston Daily News informó en 1886 que el nuevo certificado de 1 dólar “contiene una viñeta de Martha Washington”.

Por su parte, el Indiana Democrat elogió en 1901 que quienes poseían ese billete tenían “una excelente imagen de Martha Washington, la esposa del padre de su país”.

Aunque los Certificados de Plata dejaron de circular en 1957, la pieza se convirtió en un objeto de colección y en símbolo de reconocimiento hacia la primera dama como figura con influencia política y social en los orígenes de la nación.

Martha Washington más allá del billete

Martha no solo fue la primera primera dama. Nacida Martha Dandridge, participó activamente en la Guerra de Independencia, acompañando a George Washington en campamentos militares, organizando suministros y apoyando a las tropas.

Como anfitriona en la presidencia, sentó las bases de la hospitalidad oficial, y más tarde gestionó Mount Vernon tras la jubilación de su esposo.

Mujeres en monedas y billetes recientes

Aunque nunca más una mujer apareció en el retrato principal de un billete, la Casa de la Moneda de EE.UU. ha honrado a figuras como Susan B. Anthony y Sacagawea en monedas de dólar.

Más recientemente, el Departamento del Tesoro celebró un hito al incluir por primera vez las firmas de dos mujeres, Janet Yellen y Lynn Malerba, en los billetes de la Serie 2021, marcando un paso más en la representación femenina dentro de la historia monetaria del país.

