Descubre las 5 monedas de medio dólar más valiosas en Estados Unidos: una de ellas se cotiza en $1,5 millones

Algunas monedas de medio dólar, a pesar de ser comunes en circulación, se han convertido en verdaderas piezas de colección debido a sus características únicas.

Estos ejemplares no solo representan diferentes momentos históricos, sino que además han logrado en subastas alcanzar valores millonarios.

La información fue tomada del portal web La Opinión, que detalla cuáles son estas monedas de medio dólar más valiosas en Estados Unidos y el precio que han alcanzado en eventos de subasta y compra, debido principalmente a su escasez, estado y demanda.

Cinco monedas de medio dólar y su valor en subastas

Medio dólar Libertad Sentada (Seated Liberty) de 1853-O Esta moneda fue acuñada en 1853 en la Casa de la Moneda de Nueva Orleans. La versión conocida como Tipo 1, sin flechas en la fecha ni rayos en el reverso, es extremadamente rara con solo 4 ejemplares conocidos. Un ejemplar en estado Muy Bueno (VG-8) fue vendido en 2012 por $218,500 dólares.

Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1796 con 15 estrellas Fabricada en 1796, esta moneda se distingue por contar con 15 estrellas, representando la cantidad de estados antes de la incorporación de Tennessee a la Unión. Una pieza clasificada como MS63 fue vendida en 2008 por $373,750 dólares, mientras que en estado sin circular podría superar los $1.6 millones.

Medio dólar Busto Cubierto (Capped Bust) de 1838-O (Prueba) Se trata de una de las primeras monedas acuñadas en la Casa de la Moneda de Nueva Orleans en 1838. Solo se produjeron 20 pruebas y menos de 12 se conservan actualmente. Un ejemplar en estado SP64 alcanzó en una subasta de 2014 un valor de $763,750 dólares.

Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1796 con 16 estrellas Esta moneda se acuñó en 1796 para reflejar la incorporación de Tennessee, mostrando 16 estrellas. Existen alrededor de 40 ejemplares y uno en condición MS66 fue vendido en 2015 por $822,500 dólares.

Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1797 Esta moneda, parte de la última serie de busto drapeado, se produjo en 1797 con una acuñación total de menos de 3,000 unidades. Solo unas 200 permanecen en circulación. En 2015, una moneda clasificada MS66 se vendió por $1,527,500 dólares, convirtiéndose en la más valiosa de este listado.

