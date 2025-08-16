No la gastes: así identificas una de las monedas presidenciales de 2007 que valen miles de dólares en EE.UU

Suscríbete a nuestros canales

En la numismática, el valor de ciertas piezas no siempre depende del metal sino de su rareza o errores.

Así sucede con algunas monedas presidenciales de 2007, que pueden alcanzar precios notables en subastas especializadas, con una moneda destacada que llegó a $141,000.

Las monedas presidenciales de 2007 fueron emitidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en una serie para honrar expresidentes, aunque solo se incluyeron aquellos fallecidos al menos dos años antes de la emisión.

La serie, lanzada entre 2007 y 2016, presenta retratos de presidentes con la Estatua de la Libertad en el reverso.

Sus monedas tienen un núcleo de cobre con recubrimiento de latón y manganeso, por lo cual su valor intrínseco en metal es bajo y su diseño simple las hace generalmente valer su denominación nominal.

Errores que disparan su valor

Dentro de esta colección, algunos errores de acuñación las hacen muy valiosas. Un caso emblemático es la moneda de John Adams de 2007 que carece de inscripciones en el borde, producida en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Debido a esta rareza, ejemplares en excelente estado han alcanzado un precio de hasta $141,000.

Otra pieza notable es la versión de prueba John Adams Proof 2007-S, sin defectos visibles. Esta moneda es considerada más escasa y ejemplares en perfecto estado pueden valer hasta $100,000.

Aunque con menor valor, la moneda presidencial de George Washington 2007 también es codiciada, especialmente si carece de leyenda en el borde. En condiciones óptimas, su valor puede ascender a cerca de $17,700.

