¿En qué consiste el traslado del Comando Espacial de EEUU? Conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes el traslado de la sede del Comando Espacial de EEUU del estado de Colorado a una localidad de Alabama, revirtiendo una decisión de su antecesor, Joe Biden.

“Me complace informar que el cuartel general del Comando Espacial de los EEUU se trasladará a un hermoso lugar llamado Huntsville, Alabama, que a partir de ahora será conocido como Rocket City (Ciudad Cohete)”, dijo durante una alocución en el Despacho Oval junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, citó EFE.

Afirmó que esta decisión ayudará a su país a “defender y dominar la alta frontera”, en referencia al teatro de guerra espacial.

El Comando Espacial de EEUU, que operaba en la base Peterson de la Fuerza Espacial en Colorado Springs desde su creación en 2019, se encarga de coordinar las actividades militares de Estados Unidos en el espacio, incluidas las comunicaciones satelitales, la defensa de los satélites del gobierno contra daños y algunos aspectos de la defensa antimisiles. Es distinto de la Fuerza Espacial, el servicio más nuevo del Departamento de Defensa.

Termina el conflicto

Con esta decisión, el mandatario estadounidense culmina con una batalla que mantuvo Colorado y Alabama durante cuatro años por ser sede del comando, debido a sus importantes implicaciones para la economía local. Además, que es un premio político, con funcionarios electos de ambos estados afirmando que su estado es la mejor ubicación, refiere AP.

Pero la rivalidad se mantuvo pese a que la Fuerza Aérea identificó en el 2021, al Arsenal Redstone del Ejército en Huntsville como la ubicación preferida para el nuevo Comando Espacial de EEUU.

Además, en 2023, el entonces presidente Joe Biden anunció que el Comando Espacial se ubicaría permanentemente en Colorado Springs, que había servido como su sede temporal, luego de que su administración afirmara que mantener el comando en esa localidad evitaría interrupciones en la preparación.

Sin embargo, una revisión realizada por el inspector general del Departamento de Defensa no fue concluyente y no pudo determinar por qué se eligió Colorado en lugar de Alabama.

¿Qué hace a Alabama tan especial?

Huntsville o Rocket City ha sido durante mucho tiempo el hogar del Arsenal Redstone del Ejército y del Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA.

El Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército también se encuentra en este sitio, que recibió su apodo debido a su papel en la construcción de los primeros cohetes para el programa espacial norteamericano.

Igualmente, Huntsville tiene un centro de vuelos espaciales de la NASA que emplea a más de 6,000 personas que apoyan la investigación científica y de ingeniería.

Muchas empresas aeroespaciales también tienen oficinas en el área, incluidas Lockheed Martin y Northrop Grumman.