Remesas a México bajan por quinto mes: expertos explican cómo influyen las decisiones migratorias

Durante los primeros siete meses de 2025, las remesas hacia México sumaron 34,889 millones de dólares, una disminución interanual del 5.5 % frente a los 36,919 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, informó el Banco de México (Banxico).

La entidad bancaria destacó que este es el primer retroceso registrado en este lapso desde 2019.

En julio solo, los envíos sumaron 5,330 millones de dólares, cayendo un 4.7 % anual, acumulando así cuatro meses consecutivos de contracción interanual —y cinco en lo que va del año—, algo no visto desde 2013.

Expertos analizan razones del desplome y sus implicaciones

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, advirtió que “no caían tantos meses consecutivos de remesas desde el periodo de febrero a junio del 2013, en el que cayeron cinco meses consecutivos”.

Además, añadió: “Hasta ahora llevan cuatro meses consecutivos a la baja y es muy posible que se acumule un quinto mes consecutivo”.

Siller atribuyó la caída a la debilidad del mercado laboral en Estados Unidos y al “miedo de los migrantes que están allá a salir, a hacer actividades”.

Por su parte, un análisis realizado por Valores Mexicanos Casa de Bolsa estimó que, en términos reales (ajustados por tipo de cambio e inflación), las remesas en julio registraron una caída anual real del 5 %, siendo la segunda baja consecutiva en términos reales.

Los economistas Gerónimo Ugarte y Luis Fernando Campos explicaron que "esta contracción obedeció a la combinación de menores ingresos en dólares y continuas presiones inflacionarias internas, que han erosionado el poder adquisitivo de estos flujos".

Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex Grupo Financiero, consideró improbable que se repitan los récords de envío de remesas de años recientes.

“Posiblemente veamos una contracción de las remesas en este 2025, considerando que ya en más de la mitad de lo que va del 2025 se está registrando una caída significativa y vemos poco probable que sea revertida hacia los últimos meses de este 2025”, dijo.

Banco Base prevé una baja anual del 4 %, mientras que BBVA México estima una caída superior al 5 %, con una cifra final cercana a los 61,000 millones de dólares.

Impactos regionales y económicos inmediatos

La caída de las remesas representa un golpe severo para estados altamente dependientes como Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Chiapas, donde este flujo representa más del 10 % del PIB estatal, advirtió Siller.

Valores Mexicanos añadió que el ajuste real refleja el deterioro del ingreso disponible de los hogares receptores, lo que podría traducirse en una menor capacidad de consumo en el corto plazo, especialmente en un entorno marcado por políticas migratorias más firmes y presiones inflacionarias internas.

