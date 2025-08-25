Envían a más de 200 estudiantes a México por su desempeño académico: así será su estadía

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el ministerio de Educación anunció el envío de más de 200 estudiantes venezolanos a México por su desempeño académico.

A través de su cuenta en Instagram, el organismo de la cartera educativa difundió el anuncio y brindó detalles de su estadía en el país mexicano.

Envían a más de 200 estudiantes a México

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, un total de 221 estudiantes venezolanos de educación media, "con los mejores promedios", salieron este domingo hacia México.

Asimismo, indica el ministerio que este viaje de los 221 estudiante responde al "reconocimiento a su desempeño académico".

En este sentido, agrega el ministerio de Educación que este grupo se suma al de 210 estudiantes que ya viajaron en julio a San Petersburgo, en Rusia, para participar en el Festival de las Velas Escarlatas, con la respectiva invitación del país.

¿Cómo será la estadía de los estudiantes en México?

Según el escrito de la publicación, "los jóvenes visitarán durante cinco días" diferentes ciudades y destinos turísticos de México.

Detalla que podrán disfrutar de una experiencia cultural por cinco días en la ciudad de Cancún, enter otras paradas turísticas y culturales de la península de Yucatán.

