Ayuda en Utah: un banco de alimentos y productos esenciales para personas vulnerables

Ladies of Charity son una organización sin fines de lucro ubicadas al norte de Utah en la zona oeste de Salt Lake City y gerenciado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Poseen una despensa llamada "Despensa de Alimentos del Centro de la Esperanza" y que funciona con donativos de diversos patrocinantes.

Este centro ha sido fundamental para quienes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas y representa una fuente de asistencia directa y accesible.

La Hermana Germaine Sarrazin, directora ejecutiva del centro comenta que las personas pueden acudir con confianza a este lugar:

"Vienen personas que tienen trabajo y coche, pero no pueden permitirse comprar comida, medicinas, manutención ni alquiler, y acuden a nosotros. Nuestro propósito no es alimentarlos durante un mes, sino ser un recurso provisional. Cuando se acaben los alimentos o los cupones de alimentos, pueden venir aquí sin problema", dijo Sarrazin.

Apoyo integral en el Centro de Esperanza

El Centro de Esperanza no solo ofrece alimentos, sino que también proporciona productos para el hogar, higiene, ropa limitada y artículos para bebés. La organización atiende a familias que, aunque tengan empleo, necesitan ayuda temporal para superar momentos difíciles relacionados con gastos básicos como renta y medicinas.

Trabajo voluntario y colaboración

El funcionamiento del Centro depende en gran medida de voluntarios comprometidos y de donaciones comunitarias. Las Ladies of Charity, bajo la dirección de su equipo ejecutivo, atienden mensualmente a más de 150 familias, garantizando que la ayuda llegue a quienes la requieren sin trámites complejos, con horarios y ubicación establecidos para facilitar el acceso: lunes y miércoles de 4 p.m a 6 p.m y sábados de 10 a.m. a 1 p.m en la 74 South Orchard Drive, North Salt Lake, UT 84054. También puede escribir al siguiente correo [email protected]

Este banco de alimentos fue fundado en 2003 y opera con un enfoque de apoyo comunitario y respeto a la dignidad para sus beneficiarios, siendo una estructura clave para mitigar la inseguridad alimentaria en la zona.

