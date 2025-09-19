Cruel asesinato de venezolana en un autolavado de Texas: hombre celoso la atacó por sorpresa

Suscríbete a nuestros canales

Un horrible crimen se registró en la localidad de College Station, en Texas (EEUU). Un hombre venezolano asesinó a su expareja, quien se encontraba en un autolavado, para posteriormente quitarse la vida en el sitio.

El hecho ocurrió este martes, 16 de septiembre, en el local Wings Carwash & Washateria, ubicado en la calle Longmire Drive. De acuerdo con los reportes del caso, la víctima, quien quedó identificada como Jocely Cotiz Escobar, de 40 años de edad, había acudido al lugar para limpiar su vehículo, sin sospechar lo que ocurriría.

Hombre celoso mata a tiros a la venezolana

El medio local Here City, informó que el agresor, José Cotiz Socorro Wirmer, de 43 años, sorprendió a su expareja con un arma de fuego y le propinó varios disparos mortales, sin importarle la presencia de otras personas.

Autoridades de la policía local describieron que la mujer intentó defenderse con la manguera de presión del lavadero que tenía en sus manos, pero no logró escapar del violento ataque del hombre.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del crimen, el cual, según los testigos habría sido motivado por un arranque de celos y la desesperación del agresor.

Agresor se quita la vida tras cometer el crimen

Tras cometer el homicidio, Cotiz Socorro Wirmer se disparó a sí mismo para terminar con su vida en el mismo lugar.

Las autoridades llegaron pocos minutos después de lo ocurrido y encontraron los cuerpos de la pareja tendidos en el suelo.

Según el reporte de Notitarde, los dos venezolanos implicados en esta tragedia eran originarios de Puerto Cabello, en el estado Carabobo.

Ambos habían emigrado hacia Estados Unidos hace tres años, en busca de nuevas oportunidades de vida.

La policía de College Station mantiene abierta la investigación para conocer los motivos del crimen. Sin embargo, se confirmó que el caso se trata de un homicidio-suicidio vinculado con disputas personales previas.

Tiroteos en Texas cobran la vida de tres venezolanos

Los incidentes con armas de fuego son frecuentes en distintos estados de EEUU. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a ña comunidad, la cual pide regulaciones más estrictas sobre el porte de armas.

Este miércoles, se pudo conocer sobre la muerte de otros tres venezolanos, quienes se encontraban en una fiesta de cumpleaños.

Entre las víctimas estaba el joven Jorge Isaac Espejo, tachirense de 26 años de edad, quien compartía con unos amigos en un complejo de apartamentos de San Antonio, Texas (EEUU).

De acuerdo con los reportes, un hombre desconocido disparó contra un grupo de personas que se encontraban en la entrada del complejo residencial “Casa Sol”. Al menos tres venezolanos fueron alcanzados por las balas.

Los tres venezolanos habrían fallecido en el incidente que se registró durante la madrugada del pasado domingo.

Según los informes, el grupo agredido celebraba un cumpleaños, cuando el desconocido llegó y se bajó de automóvil carro rojo. De manera inesperada, el sospechoso comenzó a disparar de manera indiscriminada.

Se pudo conocer que el sujeto, supuestamente, merodeó por los alrededores del complejo habitacional con antelació.

El joven venezolano recibió un impacto de bala en el hombro, y murió desangrado.

Otra víctima fatal fue el barbero venezolano José Yánez, de 40 años, quien le lanzó piedras al pistolero, en un intento por detener el tiroteo. Sin embargo, el hombre armado, quien no ha sido identificado, lo persiguió y le disparó hasta acabar con su vida.

Al parecer, una tercera víctima también sería de nacionalidad venezolana, su identidad aún no se ha confirmado. Otras cinco personas resultaron heridas.

El agresor observó la escena durante unos minutos antes de huir.

De acuerdo con el medio digital, Jorge era del sector Colinas del Tienes, de La Concordia, San Cristóbal. Él joven trabajaba como repartidor.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube