Condenan a tres hombres a prisión en Lara: estos son los delitos que cometieron

Al menos tres hombres recibieron una condena a prisión por varios delitos en el estado Lara.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó de las condenas a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP).

Condenan a tres hombres en Lara

De acuerdo con la información suministrada por el fiscal Saab, los condenados a prisión quedaron identificados como Carlos Roso, Yofre Rangel y Ronald Arenas.

Asimismo, indica que los tres hombres recibieron una condena de 29 años a prisión por diversos delitos en el estado Lara.

Respecto a los delitos imputados, el fiscal Saab señaló que a Roso, Rangel y Arenas se les imputaron los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y por el delito de asociación.

Detienen a tres hombres por tráfico de drogas

En este sentido, Saab indicó que los hombres detenidos intentaron trasladar más de 12 kilos de presunta droga identificada como marihuana.

Esta droga estaba oculta en el interior de un vehículo, destacando que este delito ocasiona un grave daño a la salud pública del Estado venezolano.

