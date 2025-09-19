Una persona desaparecida tras colapso de vivienda en Caracas: alcaldesa revela balance de daños

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la madrugada de este viernes, 19 de septiembre, se reportó el colapso de una vivienda de tres pisos en el centro de Caracas. Autoridades del gobierno local y cuerpos de rescate se presentaron en el sitio para atender la situación.

De acuerdo con una publicación de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, el hecho se registró en el sector La Esperanza de la parroquia Altagracia.

Funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil Caracas lograron sacar a tres personas con vida de entre los escombros. Las mismas fueron trasladadas hasta el Hospital Vargas, donde recibirán la atención médica necesaria.

Sexagenaria desaparecida tras derrumde de la estructura

Asimismo, la mandataria local indicó que una ciudadana de 61 años de edad continúa desaparecida. Los organismos de seguridad ciudadana mantienen activas las actividades de búsqueda y un puesto de comando en el lugar.

Las familias vecinas afectadas por el colapso de la vivienda ya han sido atendidas y reubicadas temporalmente en zonas seguras.

mientras los técnicos del Instituto Municipal de Gestión de Riesgos y Administración de Desastres (IMGRAD) realizan las inspecciones correspondientes para descartar posibles riesgos en las construcciones aledañas.

Hasta el momento, no se han reportado fallecidos. Se desconoce el estado de salud de las personas rescatadas.

Se espera que las autoridades revelen mayor información sobre las causas del colapso de la estructura, además de los resultados de la búsqueda de la persona desaparecida.

Riesgo por colapso de viviendas en la región capital

El pasado jueves, 28 de agosto, las autoridades del municipio Baruta informaron sobre el derrumbe de una vivienda en el sector Sisipa, ubicado en Hoyo de la Puerta.

Ante la emergencia, equipos de Protección Civil Baruta, junto con otros organismos de rescate y seguridad, se trasladaron rápidamente al lugar del incidente. Los cuerpos de seguridad informaron que no se reportaron víctimas ni personas heridas a raíz del desplome.

El incidente se reportó en una vivienda de tres niveles.

Por otro lado, a mediados de este año, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el colapso del techo de una vivienda en la ciudad capital.

De acuerdo con la información de Palacios, la estructura afectada fue una vivienda de tres niveles, ubicada en el sector 03, en el barrio Niño Jesús, parroquia Sucre, municipio Libertador, en Caracas.

Señaló que tras el colapso del techo, a la vivienda se presentó parte de la junta comunal, por lo que la vocera principal quedó a cargo para el respectivo enlace con el ente a cargo ya que el inmueble quedó en situación de riesgo.

Adicionalmente, Palacios resaltó que los funcionarios del CBC dieron las medidas preventivas del caso y activaron al inspector de Riesgo y al investigador de guardia.

