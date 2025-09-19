Murió comiéndose una hallaquita de chicharrón: un compartir terminó en tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Un compartir entre amigos culminó en momentos de tensión y tragedia, luego de que un hombre identificado como Job Jeremías Vargas (44), murió mientras ingería bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial de San Félix, estado Bolívar.

El pasado 14 de septiembre, la víctima se encontraba junto a otras personas en la avenida Manuel Piar de San Félix, aproximadamente a las 2:00 p.m. Vargas comenzó a ingerir una hallaquita de chicharrón, lo que le ocasionó una obstrucción en sus vías respiratorias.

Al ver lo que sucedía, uno de sus compañeros intentó socorrerlo aplicándole maniobras de primeros auxilios; sin embargo, el hombre falleció en el lugar.

Tras el incidente, y bajo la mirada de asombro de todos los presentes, se notificó a las autoridades para que realizaran el levantamiento del cuerpo y dejaran registro de lo ocurrido.

El cuerpo de Vargas fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Ciudad Guayana, donde se le practicó la autopsia correspondiente para determinar la causa oficial de la muerte.

Muerte por atragantamiento

La muerte por atragantamiento ocurre cuando un objeto o alimento bloquea las vías respiratorias, impidiendo que el oxígeno llegue a los pulmones y al cerebro, lo que lleva a la asfixia y puede ser mortal en minutos.

Una acción rápida con técnicas correctas de primeros auxilios, como la maniobra de Heimlich o RCP, puede salvar la vida de la víctima.

