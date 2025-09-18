La policía le pone un alto al "Monstruo de Puerto Cabello": así operaba

Suscríbete a nuestros canales

El terror terminó para las familias de Puerto Cabello. Funcionarios de la Policía de Carabobo, adscritos a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP), capturaron a un sujeto apodado "El Monstruo de Puerto Cabello", vinculado con presuntas violaciones a menores de edad en el eje costero carabobeño.

Según el director general de PoliCarabobo, Yosbel Solórzano, la detención del hombre ocurrió en flagrancia.

Las comisiones policiales lograron sorprenderlo justo después de que abusara de una menor de edad.

Así operaba el depredador sexual

El operativo comenzó cuando funcionarios en patrullaje cerca de la urbanización El Milagro recibieron una denuncia anónima sobre un hombre que se internó en una zona boscosa en compañía de una niña.

Al ingresar al área, los policías encontraron a la menor, quien les contó lo que había sucedido.

La víctima relató que el agresor le prometió dinero a cambio de que lo ayudara a limpiar una piscina.

El hombre la llevó engañada a la zona enmontada y abusó de ella.

Solórzano detalló que el delincuente tenía dos registros policiales por los delitos de violación y abuso sexual a niños, lo que lo convierte en reincidente.

Las investigaciones del caso han revelado que el sujeto está relacionado con más de siete hechos de abuso sexual contra menores de 10 a 13 años.

Evidencias y cargos

“Este depredador al momento de su captura tenía en su poder un bolso tricolor, contentivo de dos recipientes pequeños de vaselina, además de una bicicleta, en la cual se trasladaba para acosar a sus víctimas. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público”, aseguró el comisionado jefe.

La captura del llamado "Monstruo de Puerto Cabello" representa un alivio para la comunidad y un paso importante en la lucha contra los delitos de abuso sexual infantil en la región.

También puede visitar nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube