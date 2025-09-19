Caen las estafadoras de seguros en Doral: la policía detiene a dos mujeres por aplicar este esquema de fraude

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres, Valentina Villadelgordo y Sonia Villamizar Vera, fueron arrestadas en Doral, Florida, por un presunto esquema de fraude de seguros.

Ambas, comparecieron en corte el pasado jueves. La investigación del caso revela que el fraude comenzó con un choque provocado en mayo. Las mujeres presentaron reclamos de terapias y tratamientos médicos que nunca se realizaron, utilizando formularios en blanco y con fechas alteradas.

¿Cuál es la posición de los expertos?

José Beaumont, un agente de seguros, advierte que este tipo de fraude es "muy común" y lo "vemos con mucha frecuencia".

El agente aseguró que las personas abren consultorios con la intención de estafar, pero al final "siempre los pillan". Beaumont añadió que este tipo de fraudes impacta directamente a todos los conductores del estado.

La fiscalía, acusó a las mujeres de delincuencia organizada y un agente de seguros alertó que este tipo de fraudes provoca que las primas sean más altas.

¿Qué consecuencias tiene este fraude?

El agente de seguros, José Beaumont, explicó que el fraude provoca que todo el estado de Florida tenga primas más altas.

Beaumont agregó: "Simplemente transfieren el costo al consumidor, así que todos pagamos más seguro debido a los estafadores del estado". El agente aconseja a las personas estar atentas a este tipo de fraudes para evitar ser víctimas.

Costos millonarios del fraude

La Coalición contra el Fraude de Seguros (estima que las estafas de seguros cuestan al menos $80.000 millones de dólares anuales.

Este costo no lo asumen solo las empresas, sino que se traduce en primas de seguro más altas para todos los consumidores. En otras palabras, todos los asegurados deben pagar por el fraude.

Denuncias por estado

Aunque no hay una cifra nacional consolidada de las víctimas, algunos estados publican sus propios datos de denuncias:

El Departamento de Seguros de Texas (TDI) ha recibido en lo que va del año unas 22.000 denuncias de presunto fraude de seguros.

En Florida, el Departamento de Servicios Financieros también investiga miles de casos de estafas cada año.

El fraude de seguros afecta a los consumidores, ya sea de forma directa, al ser víctimas de una estafa, o de forma indirecta, al tener que pagar más por sus pólizas.

Si sospechas de algún fraude, es importante denunciarlo a la oficina de seguros de tu estado para ayudar a combatir este problema.

