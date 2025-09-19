Una mujer detenida: operativo fronterizo frustra tráfico de una menor de 14 años

Suscríbete a nuestros canales

En una operación policial que conmocionó a la región, las autoridades del estado Zulia lograron desarticular una presunta red de trata de personas.

A través de su cuenta de Instagram, el Cuerpo de la Policía Bolivariana, informó sobre la detención de Wilmary Nohely Calderón Pérez, presunta involucrada en delitos de explotación sexual.

El arresto se produjo gracias a la rápida acción de los oficiales y el testimonio de una menor que logró alertar a las autoridades sobre su situación.

¿Qué se conoce sobre el rescate de la joven?

Agentes del Cpbez realizaron la detención en Sinamaica, municipio Guajira, después de un procedimiento de rutina en el que las autoridades notaron inconsistencias en su relato.

Durante la operación, los oficiales del Centro de Coordinación Policial Indígena Guajira rescataron a una adolescente de 14 años.

La joven había sido sacada del sector El Gaitero, en Maracaibo, con la intención de llevarla a la ciudad colombiana de Maicao.

Afortunadamente, la adolescente pudo alertar a los uniformados de que la mujer no era su tía, como ella afirmaba.

Detalles del modus operandi y la falsa identidad

Calderón Pérez manifestó a los oficiales que la menor era su sobrina y que la llevaba a su casa en Colombia para vivir con ella.

Sin embargo, la adolescente desmintió esta versión y reveló la verdadera naturaleza de la relación.

El caso fue remitido a la Fiscalía 35 del Ministerio Público, la cual tiene competencia en delitos de menores.

La adolescente se encuentra bajo la custodia del Cpbez mientras avanzan las diligencias.

Las autoridades manifestaron que las investigaciones continúan para desentrañar por completo esta red criminal y llevar a los responsables ante la justicia.

