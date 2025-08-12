En video: así luce la hija de Juliet Lima y Jonathan Montenegro a sus 21 años

Suscríbete a nuestros canales

La hija de los actores venezolanos Juliet Lima y Jonathan Montenegro, cuyo nombre es Antonella Montenegro, sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su figura.

A través de sus redes sociales, la joven decidió compartir un video en el marco de la celebración de sus 21 años de edad, en el que luce muy sensual.

Hija de Juliet Lima y Jonathan Montenegro

La joven nacida el 11 de agosto de 2004, lucía un conjunto de falta y top de lentejuelas en color negro que hacía resaltar su figura y los comentarios no se hicieron esperar.

además, los internautas destacaron que la hija de los actores tiene todas las características para participar en el certamen de belleza nacional, Miss Venezuela.

"Bella, inteligente y humilde", "Bella, inteligente y humilde", "Tiene toda la pinta de Miss", "Es la mezcla perfecta entre Julieth y Jonathan", "Cara,pelo, cuerpo...belleza de papa y mamá", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la hija de Juliet Lima y Jonathan Montenegro.

