¡Sincera! María Gabriela de Faría cuenta cómo sobrevivió en Estados Unidos: así pagó sus deudas durante un año

La actriz venezolana María Gabriela de Faría confesó que vivió una etapa dura durante sus primeros años como migrante en Estados Unidos, marcada por la soledad, la incertidumbre y la necesidad de empezar desde cero.

Durante una entrevista para el podcast 'En defensa propia' de Érika De La Vega, grabada en 2019, cuando aún buscaba oportunidades en Hollywood, la criolla confesó que vivió momento muy difíciles.

La vida de María Gabriela de Faría en EEUU

"Llegué sola porque Christian se fue a Londres a estudiar inglés, sin un peso. Literal, loca, me vine con 2.000 dólares. Eso me alcanzó para alquilar un estudio, y dije: ¿ahora qué hago?", recordó.

Además, confesó que se encontraba con una gran incertidumbre, debido a que no contaba con los contactos ni el inglés suficiente, así que se vio obligado a encontrar algo para sostenerse.

"No sé hacer nada más sino actuar. Me gustan los animales, voy a pasear perros", dijo.

En este sentido, comentó que se quedó con ese trabajo durante un año. Gracias a pasear perros lograba pagar el alquiler y las clases de actuación.

"En Venezuela yo no hacía castings. Aquí me tocaba hacerlos en otro idioma, temblaba, no podía hablar. Y acá son muy duros", confesó.

