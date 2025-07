Continúa la polémica: streamer es hospitalizado tras la extravagante fiesta de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal estrena mayoría de edad entre investigaciones por su fiesta con chicas de alto costo y contratación de personas con acondroplasia, elementos que podrían vulnerar leyes españolas. A pesar del escándalo, el evento reunió a estrellas como Bizarrap, Bad Gyal y compañeros del Barcelona bajo estrictas normas: prohibido grabar o filtrar imágenes del exclusivo encuentro. Entre risas y lujos, el streamer WestCol vivió la noche con intensidad que pagaría después con su salud. Lo que comenzó como celebración terminó en urgencias médicas.

El colombiano compartió su estado mediante un video hospitalario: "Estoy jodido, ayer desentrené al fallo", bromeó sobre su condición física. Reveló un cuadro alarmante: "Tengo un dolor de cabeza muy fuerte, muy muy muy fuerte, pero no es nada malo así grave", asegurando que era su primera experiencia de este tipo. Su preocupación mezcló humor y realidad al cuestionar el tratamiento: "Espero que lo que me estén inyectando no marque dopping", evidenciando su conciencia como atleta ocasional.

Adrenalina vs. salud

WestCol confesó el detonante de su colapso: "Yo venía muy enfermo de Miami y obviamente me forcé", admitiendo que ignoró su estado físico previo por no perderse la fiesta del año. Pese a reconocer que "mi cuerpo colapsó", envió mensaje tranquilizador a sus seguidores: "No se preocupen". El creador de contenido ya mira al futuro con determinación: "Me tengo que recuperar rápido que tengo que entrenar", priorizando su rutina física sobre el reposo médico.

Mientras Yamal enfrenta posibles consecuencias legales por su celebración, WestCol suma este episodio a su leyenda personal. La fiesta quedará registrada como un hito de excesos donde convivieron polémicas sociales, restricciones de influencers y ahora un desenlace médico inesperado. El streamer transforma su hospitalización en contenido mientras demuestra que hasta las celebraciones más exclusivas pueden tener secuelas impagas.

