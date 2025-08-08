Chepa Candela: El Luca Onestini salió al ruedo para “cerrarle el pico” a la Aleska Génesis…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz cierre de semana, queridas y queridos!!!... Aquí estoy, ¡y aquí sigo!, en la caza, pesca, recolección y cultivo de todos esos chismes, rollos, bretes, brollos, tramoyas y tretas que a diario hacen temblar a esta “fauna farandulera”, donde el que menos puja, ¡puja! una pieza teatral calcada de la vida misma; y si no me creen, pregúntenle al JEAN CARLO SIMANCAS, quien se encuentra dándole los últimos toques a la comedia “Inocentemente infiel”, una obra que piensa subir a las tablas este próximo 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Chacao… Para los que conocemos de cerca la vida y obra del “cacareado” artista, podemos argumentar que esta historia le viene como anillo al dedo; posiblemente es una mofa de esas crudas y tormentosas realidades que vivió en sus tiempos mozos. Y es que para nadie es un secreto que Jean Carlo, cuando gozaba de mucho colágeno y testosterona, sostuvo polémicas relaciones sentimentales con figuras como: Maye Brandt, Dora Mazzone, Mimí Lazo, Viviana Gibelli y un largo etcétera, y a “tuttas” ellas “al parecer” las dejó por infiel… El caso es que esta comedia teatral no solo le exigirá al mencionado actor demostrar sus habilidades histriónicas, a las cuales ya nos tiene acostumbrados, ¡pues no!, él también está tras la dirección del caso y a su lado le estará acompañando como protagonista la imponente Hilda Abrahamz… Así que si usted quiere ver a este dúo dinámico en acción, reserve las fechas, compre sus tickets y vaya a pasarla, ¡chévere, cambur pintón!

Luca Onestini

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el LUCA ONESTINI se sacó la espinita que lo traía atormentado desde hace un par de días, y gracias a un En Vivo en TikTok le contestó a su ex, Aleska Génesis, y publicó unas cuantas pruebas reveladoras que dejaron a la modelo venezolana en la calle luego de las fuertes declaraciones que esta dio… Recordemos que Aleska expuso ante su fanaticada que el motivo que la llevó a dejarle el pelero a Luca fue que este era rolo de “tacaño” e “infiel”, y Luca, ni corto ni perezoso, le respondió a sus acusaciones en tiempo récord… Decidido a demostrar su verdad y buscando “callarle la boca” a la susodicha, el modelo italiano recopiló todos los tickets y las facturas de viajes, cenas, regalos y caprichos, para desmontarle al mundo entero que los argumentos de su expareja no tienen valor y peso… Luca, a través de la vía digital, se tomó el tiempo necesario para manifestar ante los ojos de sus seguidores que la Aleska es una “joyita” y que, más allá de buscar un sentimiento en sus relaciones de pareja, lo que busca es un financiamiento… Según Luca, el objetivo de su exposición tenía un firme propósito para su audiencia, y esto comentó: "No es cuestión de ser hombre o mujer. Es cuestión de ser humano. La verdad no se deja callar por las mentiras. Y las personas de bien no se dejan pisotear por quien solo sabe intentar hacer daño"... ¿Qué talco?

Raenrra

Yyy variando el “parling”, no puedo cerrar la semana sin contarles que el RAENRRA cumplió firmemente con su promesa; en efecto, el diseñador de moda venezolano “botó la casa por la ventana” con su desfile y colección “Flor de Lis”, un espectáculo de alto nivel que se presentó en la Quinta Esmeralda en la ciudad de Caracas… En ese recinto reunió a la crema y nata del mundo de la moda (cero chupa hielo y curiosos de oficio)… La gala se excedió de glamour, brillo, encanto y variadas sorpresas, y es que al empresario criollo no solo le bastó con levantar un escenario de enfoque, sino que puso a desfilar a más de 90 modelos que mostraron no menos de 100 piezas de alta costura confeccionadas para ocasiones especiales… Así que desde este rincón (que sí sabe de dimes, diretes, chismes y moda) le doy 20 puntos de 10 al fulano en cuestión, y me permito aplaudirlo de pie (con mis “tacas” de aguja) porque teníamos mucho tiempo sin disfrutar de un espectáculo de tan alto nivel como el que Raenrra expuso ante nuestros ojos… ¡Hasta bizca quedé!... ¡Adiós!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube