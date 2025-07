No más conciertos: Alejandra Guzmán sorprende al suspender su gira

Suscríbete a nuestros canales

Tras su último concierto en Monterrey el 18 de julio, Alejandra Guzmán enfrentó una intervención quirúrgica urgente que obligó a reprogramar su gira completa. La rockera explicó en un comunicado oficial: “Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026”, destacando la gravedad de su condición física. Aunque no detalló su diagnóstico, enfatizó que esta “decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios, pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen”, poniendo su bienestar como eje fundamental.

Pese al imprevisto, Guzmán reafirmó su dedicación a los fans: “Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen”. Agradeció el apoyo masivo con emotivas palabras: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante”, revelando cómo el cariño del público alimenta su proceso de sanación. Su equipo confirmó que utilizará este tiempo para fortalecerse física y vocalmente, asegurando un retorno espectacular.

¿Qué pasará con los boletos?

Los boletos ya comprados mantendrán su validez para las nuevas fechas en 2026, que se anunciarán próximamente en redes sociales. Para quienes no puedan asistir, se habilitará un proceso de reembolso completo en los puntos de venta originales. Esta flexibilidad busca honrar la lealtad de sus seguidores, mientras la producción redefine logística para 32 conciertos en 15 países afectados por la Pausa Necesaria.

La incógnita une a la industria y fans: Guzmán promete convertir este alto en su camino en un renacer artístico.



