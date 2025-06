J.K. Rowling respalda a guionistas de Harry Potter: Extremadamente talentosas

Suscríbete a nuestros canales

J.K. Rowling ha emitido su veredicto sobre los guiones de la próxima serie de Harry Potter tras leer los dos primeros episodios de la producción de HBO Max donde figura como productora ejecutiva.

Declaró en su cuenta de X: "Ya he leído los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter de HBO y son MUY, MUY, MUY BUENOS", enfatizando su aprobación con mayúsculas triples mientras aclaraba a un seguidor sobre su participación creativa: "No, pero he trabajado muy de cerca con sus autoras, que son extremadamente talentosas", refiriéndose a las guionistas Francesca Gardiner (Succession) y Martha Hiller (Siete reyes deben morir).

Las escritoras lideran la adaptación que dedicará una temporada completa por cada libro de la saga iniciando con La piedra filosofal, proyecto que avanza hacia su fase de rodaje este verano en los estudios Leavesden de Londres con el reparto juvenil confirmado: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

