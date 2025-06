Yailin describe a su “futuro marido”: así son realmente sus gustos

Suscríbete a nuestros canales

Yailin La Más Viral ha vuelto a dar de qué hablar, esta vez con una declaración que ha dejado a sus fans asombrados. En un video que circula en redes sociales, la cantante dominicana describe con lujo de detalle el perfil físico de su “futuro marido”. Y no es lo que todos esperaban.

“Mi futuro marido tiene que ser moreno, o sea, un hombre así moreno feo…”, comienza diciendo con toda seguridad. “La vida me ha traído bonitos, pero a mí no me gustan así. A mí me gustan feos, prietos, así fuerte... Un moreno así feo, La Bella y la Bestia”, terminó diciendo mientras se reía por su última expresión.

Las redes, por supuesto, reaccionaron al instante. Algunos usuarios no tardaron en hacer referencia a sus ex, como Anuel AA padre de su hija y Tekashi 6ix9ine, con quién además se vio envuelta en varias polémicas, pero claramente ninguno entra en esa 'categoría'.

