Ezra Miller regresa a Hollywood tras su arresto: Tengo muchos remordimientos

Ezra Miller, cuya carrera enfrentó turbulencias tras el estreno de Flash (2023) y múltiples acusaciones legales desde 2022, anuncia su regreso a Hollywood al confirmar su nuevo proyecto cinematográfico con la directora Lynne Ramsay —quien lo lanzó a la fama— durante una entrevista con Entertainment Weekly desde el evento Filming Italy.

Reveló que coescriben juntos una película de vampiros descrita por Ramsay con humor: "No me queda tanto tiempo [...] Tengo que hacerla más rápido", en referencia a su plazo máximo de producción de "menos de diez años", mientras Miller elogia a la cineasta como "la mejor amiga que tengo en el mundo" y "una de las mejores directoras vivas".

Explicó su proceso creativo actual: "He estado escribiendo mucho porque es algo que puedes hacer en soledad, y la soledad ha sido amable conmigo", frase que contextualiza su retiro temporal tras atribuir sus conflictos con la justicia a "problemas de salud mental" y reflexionar sobre esa etapa: "Cuando trabajas en esta industria, te relacionas muy intensamente con gente a la cual tu bienestar no le importa", añadiendo sobre sus acciones pasadas: "Eso no quiere decir que no tenga un montón de remordimientos y lamentos por un montón de cosas que hice y un montón de cosas que ocurrieron en aquella época", marcando así su reaparición pública tres años después de los escándalos.

