Niurka confiesa su relación con un amante secreto: “Me prostituí, pero a cambio de algo bellísimo”

Niurka Marcos volvió a sacudir al público con una impactante confesión en el programa El Minuto que Cambió mi Destino. La vedette cubana relató uno de los episodios más íntimos de su vida, cuando tuvo una relación con un hombre poderoso en secreto, cuya verdadera identidad solo conoció tras su fallecimiento.

“Entiendo que me prostituí, pero a cambio de algo bellísimo”, declaró mientras afirmó que más allá de los lujos y regalos materiales, le ofreció una voz angelical, guía emocional y consuelo en uno de los momentos más oscuros de su vida.

“Yo sabía que era su amante, pero no necesitaba tanto sus regalos como su palabra. Me empoderó, me hizo más fuerte, más cabrona”, aseguró que aquel misterioso hombre apareció justo cuando enfrentaba una ruptura amorosa que la tenía devastada emocionalmente. “Fue un ángel que llegó a mi vida a arrancarme la tristeza”.

Lo más desconcertante fue que durante toda la relación, él jamás le reveló su verdadero nombre. “Me dijo que se llamaba de otra forma, y yo le creí. Así le llamé siempre. Solo supe quién era realmente cuando vi la publicación de su fallecimiento... lloré mucho”.

Al preguntarle si se había enamorado, Niurka respondió sin dudar: "No me enamoré, me enajené”. Según sus palabras, esta experiencia la transformó profundamente y la ayudó a reconstruirse: “Me hizo volver a volar y a enfrentar a mis enemigos, esos que van por la vida tratando de joderte”.

