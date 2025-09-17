Baja el cortisol en segundos: conoce el poder del suspiro fisiológico

Suscríbete a nuestros canales

Aunque a menudo se asocia con un sentimiento de tristeza o frustración, el suspiro fisiológico es mucho más que una simple manifestación emocional. Se trata de una acción vital que nuestros cuerpos realizan de forma inconsciente cada pocos minutos.

Patrón de suspiros

El suspiro fisiológico es un acto de respiración inconsciente que ocurre aproximadamente cada 5 minutos. Su propósito principal es reinflar los alvéolos colapsados en los pulmones (pequeños sacos de aire donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono).

Con el tiempo, la respiración superficial puede hacer que algunos de estos alvéolos se desinflen o colapsen, reduciendo la eficiencia del intercambio de gases. El suspiro actúa como un "reset" pulmonar, forzando una expansión completa de los alvéolos, lo que mejora la oxigenación y previene problemas respiratorios.

Herramienta para bajar el cortisol

El impacto en el bienestar de este patrón de respiración fue abordado por la Universidad de Stanford. La investigación, liderada por el neurocientífico Dr. David Spiegel, comparó la eficacia del suspiro cíclico (la práctica consciente del suspiro fisiológico) con la meditación de atención plena y la respiración en caja.

El estudio fue publicado en la revista Cell Reports Medicine en 2023, titulado "Brief, daily practices of cyclic sighing, box breathing, and mindfulness meditation improve mood and reduce anxiety". Los resultados mostraron que el grupo que practicó el suspiro cíclico experimentó la mayor reducción en la ansiedad y una mejora significativa en el estado de ánimo.

Cómo recrear el suspiro fisiológico

La técnica para recrear conscientemente el suspiro fisiológico es simple y puede ser una herramienta efectiva para el manejo del estrés. Consiste en:

Una inhalación profunda y completa por la nariz. Una segunda inhalación corta adicional, sin exhalar, para "llenar" completamente los pulmones. Una exhalación prolongada y relajada por la boca, como si se dejara escapar todo el aire de golpe.

Este patrón de respiración activa el nervio vago, una parte clave del sistema nervioso parasimpático, responsable de la respuesta de "descanso y digestión". Al estimularlo, se reduce la frecuencia cardíaca, se disminuye la presión arterial y se induce una sensación de calma.

En general, las técnicas de respiración resultan una herramienta poderosa y accesible para regular el sistema nervioso y mejorar el bienestar mental.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube