Camila vuelve a Caracas con “Regresa Tour”: esta es la fecha y los precios de las entradas

El Poliedro de Caracas será testigo del nuevo tour de Camila a Venezuela. El concierto, programado para el 30 de octubre de 2025, forma parte de su gira Regresa Tour, que celebra dos décadas de trayectoria y el reencuentro del trío original tras la reintegración de Samo en 2023. La banda, compuesta por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, ha prometido un recorrido por sus mayores éxitos, incluyendo himnos como "Mientes", "Todo Cambió" y "Abrázame", así como temas de su más reciente álbum Regresa (2024), que incluye el sencillo "Fugitivos".

De la separación a la reconciliación

La gira no solo es un evento musical, sino un símbolo de reconciliación. Tras la partida de Samo en 2013 para iniciar una carrera solista, Domm y Hurtado continuaron como dúo, pero la pandemia les brindó una oportunidad de reflexión. Pablo Hurtado admitió en entrevistas: "La vida es corta y a veces las relaciones tienen asperezas que vale la pena limar". Samo, por su parte, destacó la "complicidad y magia" que perduran entre ellos, añadiendo que su regreso "lo llena de agradecimiento".

Con entradas que oscilan entre $60 y $700, el evento se perfila como uno de los más destacados de la temporada. El Poliedro, con capacidad para over 13,000 personas, espera un lleno total, reflejando la vigencia de la banda en la región.

Una noche para el reencuentro

El concierto en Caracas no solo celebrará 20 años de música, sino que cerrará un ciclo de reconciliación artística y personal. Con puertas abiertas a las 7:00 pm y un setlist que promete equilibrar clásicos y nuevas canciones, Camila ofrece a Venezuela una noche de emotividad y nostalgia. Como resume Samo: "Ahora estamos en una etapa de mucha libertad, y eso se nota en el escenario". Un regreso que, más que un concierto, es una celebración de segundas oportunidades.

