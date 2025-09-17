En video: Catherine Fulop pasa tremendo susto durante un show en Buenos Aires

Suscríbete a nuestros canales

El reencuentro de la banda juvenil Erreway en el escenario del Gran Rex se convirtió en un momento de gran euforia para los fans. Sin embargo, un instante de tensión se apoderó del ambiente cuando la actriz Catherine Fulop, quien interpreta a Sonia Rey en la icónica novela Rebelde Way, sufrió una aparatosa caída.

Todo ocurrió mientras compartía escena con Camila Bordonaba, su hija en la ficción. En un intercambio de diálogos que recreaba la nostalgia de la serie, Fulop dio un paso en falso y cayó desde el borde del escenario, sorprendiendo a todos los presentes y a su compañera, quien no pudo evitar exclamar con preocupación.

Un susto que terminó en risas

A pesar del impacto de la caída, el incidente no pasó a mayores. Fulop se reincorporó rápidamente y, para alivio del público, confirmó que se encontraba bien. "¡Por suerte estoy viva!", bromeó desde el suelo, desatando una ovación y devolviéndole la alegría al público.

La actriz no solo demostró que los accidentes le pueden pasar a cualquiera, sino que también nos recordó la importancia de tomarlos con una sonrisa y seguir adelante, haciendo de un momento potencialmente embarazoso una anécdota memorable.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube