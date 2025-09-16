¿Qué está pasando en "La Casa de los Famosos México 2025"? todos los dramas y memes que dominan las redes

Suscríbete a nuestros canales

La amistad entre Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury se ha convertido en el eje central de esta temporada de La Casa de Los Famosos, generando momentos que acumulan millones de reproducciones en TikTok. Desde que Aldo y Abelito se afeitaron sus barbas tras ser salvados de la eliminación —un pacto cumplido con la ayuda de Mar Contreras que los dejó con "baby face" — hasta las lecciones de coreano de Abelito, quien sorprendió a todos al saludar en ese idioma durante la cena: "Annyeonghaseyo, jeoneun Abel-ibnida" ("Hola, soy Abel, mucho gusto"). Esta conexión incluso generó un "shipeo" viral entre Aldo y Aarón, bautizado como "Garime" por fans que comparan su química con la de parejas icónicas de realities.

El drama culinario: Dalílah Polanco y la crema de avellanas escondida

Uno de los conflictos más comentados fue el de Dalílah Polanco, acusada de esconder frascos de crema de cacao y avellanas en la alacena, negándoselos a sus compañeros pese a que eran ingredientes clave para el desayuno. Las cámaras captaron cómo Aarón Mercury y Aldo de Nigris confrontaron a Dalílah, quien inicialmente negó todo pero luego fue expuesta por imágenes que la mostraban ocultando los productos. El escándalo llegó a tal punto que la exparticipante Mariana Echeverría ofreció 10,000 pesos a quien demostrara que ella también escondió comida en su temporada, tras ser comparada con Dalílah.

Nominaciones y estrategias: tensión tras la salida de Elaine Haro

La eliminación de Elaine Haro el 14 de septiembre dejó al "Team Noche" en desventaja, intensificando las alianzas y rivalidades. Mientras Aarón Mercury se enfrentó a "El Guana" por la salvación en una prueba de esfuerzo físico, Alexis Ayala generó preocupación entre fans al mostrar un "temblor en la mano" durante las transmisiones, mientras su popularidad se mantiene alta gracias a su alianza con Mar Contreras y Aldo. Por otro lado, Facundo mostró su molestia con Aarón Mercury por dejar cabello cortado en la suite que comparten, revelando que la convivencia estrecha exacerba los roces.

Impacto en redes: de memes a tendencias globales

Cada episodio genera un promedio de 5 tendencias en Twitter solo en México, con momentos como el disfraz de hombre de Mar Contreras y Elaine Haro —que replicó el previo código de vestimenta de Aldo y Aarón— o las frases coreanas de Abelito, que llevaron a fans a llamarlo "Abelito Oppa" (hermano mayor en coreano). Ninel Conde, aunque eliminada, sigue influyendo desde fuera al tildar de "lágrimas de cocodrilo" las reacciones de Mar Contreras. Además, familiares como el esposo de Mar Contreras reportaron ataques a sus negocios, demostrando que el drama trasciende las paredes de la casa.

Testimonios y datos que definen una temporada récord

La producción confirmó que esta edición supera los 12 millones de espectadores diarios en Las Estrellas y ViX, con un crecimiento del 30% respecto a 2024. Abelito resumió el espíritu del show: "Aquí todos somos reales, hasta cuando nos equivocamos", mientras Aarón Mercury admitió en una entrevista previa: "Usaré la comedia para sobrevivir, pero sin dañar a otros". Con 7 nominados actuales y fiestas temáticas semanales —como la noche de príncipes y princesas del 22 de agosto—, el reality promete más sorpresas hasta la gran final de octubre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube