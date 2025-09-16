La polémica subasta de Eduardo Yáñez: ¿Qué le vende a sus seguidores?

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor de cine y televisión mexicana, Eduardo Yáñez, que cuenta con una carrera que abarca más de cuatro décadas y se ha consolidado como uno de los galanes más populares de la televisión mexicana, destacando por sus papeles protagónicos en numerosas telenovelas, aún sigue dando de qué hablar.

Recordemos que el actor siempre se ha visto envuelto en polémicas, especialmente por su temperamento, en varias ocasiones confesó haber luchado con problemas de alcoholismo en el pasado.

Sin embargo, a pesar de las dificultades personales, Eduardo Yáñez le demuestra a al mundo y a sus fanáticos que es un actor con una larga y sólida trayectoria, manteniéndose activo en la industria del entretenimiento.

La polémica subasta de Eduardo Yáñez

Hace unos días, utilizó sus redes sociales para ofrecerle a sus seguidoras una jocosa subasta. "¡SUBASTA! La persona ganadora tendrá el privilegio de recibirlos en persona por su servidor. La puja continúa… LOS LEO EN LOS COMENTARIOS", escribió junto a un video publicado en su cuenta personal de Instagram.

En el audiovisual, se puede ver el momento en el que el actor de 64 años se encontraba en un restaurante y sorpresivamente saca su ropa interior para hacer una subasta, además, comenta que lo hacía debido a la escasez de empleo, aunque en realidad fue una broma ante sus seguidores.

Aunque se nota que los comentarios de Eduardo Yáñez se tratan de una simple broma, los internautas comentaron que quizá lo hacía de verdad por tener problemas económicos. Estos comentarios se dan, debido a que el actor ha tenido una carrera intermitente. Sin embargo, muchos fanáticos aseguran que sí se trata solo de una broma del actor.

