Juan Soler: la verdad detrás de los rumores de infarto

Suscríbete a nuestros canales

Durante la recta final del reality show "Top Chef VIP", que se graba en Colombia para la cadena Telemundo, se informó que el actor argentino Juan Soler empezó a sentirse mal y experimentó síntomas como dificultad para respirar, dolores en brazos y manos, un cansancio extremo, así como episodios de presión arterial elevada.

La información publicada por la revista TVNotas, asegura que el actor de 59 años de edad sufrió un "preinfarto" y ya se encontraba experimentando malestares físicos durante varias jornadas previas a su salida.

Además, una fuente cercana a Juan Soler explicó a la revista antes mencionada cómo fueron estos momentos de angustia “Mi amigo llevaba varios días sintiéndose mal. Él lo achacaba a que ya había pasado muchos meses de grabación de sol a sol, que era mucho estrés y esas cosas, pero que las últimas 2 semanas se había sentido realmente mal. Que se sentía muy cansado, como que a veces le faltaba el aire y que traía mucho dolor en brazos y manos principalmente”.

Juan Soler se pronuncia sobre supuesto infarto

Sin embargo, en las últimas horas, el famoso utilizó sus redes sociales para desmentir esta noticia y aclarar que había sufrido un episodio de burnout, que se refiere a un estado de agotamiento físico, emocional y mental que resulta de un estrés crónico y prolongado, especialmente relacionado con el trabajo.

"Gracias por la promo, siempre es bueno que hablen de uno, Gracias. Aunque sean mentiras siempre es bueno", escribió Juan Soler en sus historias de Instagram.

Con estas declaraciones, el famosos acaba con los rumores sobre su estado de salud.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube