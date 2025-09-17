En video: así es el emotivo adiós de Mirtha Pérez a Eduardo Serrano

Suscríbete a nuestros canales

Mirtha Pérez y Eduardo Serrano construyeron una historia de amor que se extendió por 47 años, desde su matrimonio en 1978 hasta la muerte del actor el 11 de septiembre de 2025. Aunque se divorciaron en 1992, su conexión perduró más allá de las separaciones legales, culminando en una segunda boda en Miami en 2020, según confirmó su hija Magaly Serrano en redes sociales. Pérez, de 81 años, describió a Serrano como "carismático y empático" en su publicación, donde recordó un video casero que capturó al actor escribiendo novelas en su espacio favorito, un sueño que anhelaba ver realizado en pantalla.

Un homenaje desde el corazón

En su emotivo mensaje, Pérez compartió anécdotas íntimas, revelando que Serrano solía escribir "con la intención de que alguna vez se cumpliera su sueño de ver sus obras en canal de telenovela o serie". La publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones, incluyó un fragmento de video donde el actor aparecía sonriente acompañado de la frase "Que hermoso recuerdo mi Serranito". Este gesto no solo conmemoró su legado artístico, sino que destacó la resiliencia de Pérez, quien enfrentó la pérdida con una elegante mezcla de nostalgia y gratitud. Familias y colegas como Mirla Castellanos y José Luis Rodríguez inundaron los comentarios con apoyo, recordando al actor como "un pilar de la televisión venezolana".

Adiós a un ícono

Eduardo Serrano falleció a los 82 años en Georgia, Estados Unidos, tras una lucha de más de una década contra el cáncer de pulmón. Su carrera abarcó siete décadas, con roles icónicos en telenovelas como Las Amazonas y Julia, además de su labor como director teatral y actor de doblaje. Pérez, quien también enfrentó desafíos de salud en años recientes, optó por un duelo privado, pero su publicación refleja el deseo de honrar su memoria de manera pública y artística, alineándose con la filosofía de Serrano: "El arte siempre une, incluso en la despedida".

Mirtha Pérez, entre la música y el recuerdo

Pérez, cuya carrera incluye éxitos como "La Nave del Olvido" y fundó el grupo "Las Grandes de Venezuela" , ha dedicado sus últimos años a proyectos musicales y teatrales. Aunque no hay anuncios oficiales, se espera que dedique un tributo artístico a Serrano en su próximo trabajo. Su publicación no solo cierra un capítulo personal, sino que abre una conversación sobre el duelo público y la immortalización del amor a través del arte. Como ella misma expresó: "Aquí... en nuestras memorias y corazones, orgullosos de ser parte de tu vida".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube