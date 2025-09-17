El miedo reina en el cine: todo sobre la película de terror que rompe récord en taquilla

Suscríbete a nuestros canales

El Conjuro 4: Últimos Ritos, dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, ha logrado un hito sin precedentes al recaudar 194 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno global. Esta cifra la sitúa por encima de clásicos modernos como It (2017) y It: Chapter Two (2019), convirtiéndose en el mayor estreno de terror de todos los tiempos. El éxito se distribuyó de manera equilibrada: 84 millones de dólares en el mercado doméstico (EE.UU. y Canadá) y 110 millones en 66 territorios internacionales, demostrando la fuerza global de la franquicia. Mercados como México (13.3 millones), Reino Unido (8.8 millones) y Brasil (7.7 millones) lideraron las contribuciones, mientras que en países como Indonesia y Filipinas, la película capturó más del 80% de la cuota de mercado.

Warner Bros. consolida su dominio en la industria del terror

La película no solo es un triunfo artístico, sino también una victoria estratégica para Warner Bros. Es el octavo debut número uno del estudio en 2025 y su séptima producción en superar los 40 millones de dólares en su primer fin de semana, un récord inédito para cualquier estudio en un solo año. El Conjuro 4 se une a otros éxitos de terror de Warner Bros. en 2025, como Los pecadores (283 millones) y Destino Final: Lazos de sangre (300.9 millones), afianzando al estudio como líder indiscutible del género.

Recepción crítica vs. entusiasmo del público

A pesar de su éxito comercial, la película recibió críticas mixtas por parte de la prensa especializada. En Rotten Tomatoes, obtuvo un 56% de aprobación de la crítica, con señalamientos sobre un guion predecible y una fórmula agotada. Medios como The New York Times la calificaron como "una despedida decepcionante" y "más un drama familiar excéntrico que una película de terror auténtica". Sin embargo, el público respondió con entusiasmo, otorgándole un 79% de aprobación en la misma plataforma. Esta división refleja la naturaleza del género: "La conexión emocional con los personajes y la efectividad de los sustos pesan más que la innovación narrativa".

Impacto en mercados clave

El éxito fue particularmente notable en Latinoamérica. En Chile, la película batió récords históricos al atraer a 366,000 espectadores en su primer fin de semana, convirtiéndose en el mejor estreno de terror de la historia del país. Superó a producciones previas como Barbie (2024) y consolidó a la región como un mercado crucial para el género. En México, lideró la taquilla con 13.3 millones de dólares, mientras que Brasil contribuyó con 7.7 millones. Estos resultados subrayan la creciente importancia de los mercados emergentes en el éxito global de las películas de terror.

¿El final de una era?

El Conjuro 4 cierra la saga principal de los Warren, pero el universo cinematográfico podría expandirse con spin-offs basados en casos reales no adaptados, como el Caso Snedeker o el Hombre Lobo de Southend. La franquicia, que ya ha recaudado 2,300 millones de dólares globalmente, sigue siendo la más rentable del género terror. Aunque James Wan, creador de la saga, declaró: "Hemos logrado plasmar fielmente el legado de los Warren" , el éxito de esta entrega podría incentivar a Warner Bros. a explorar nuevas historias dentro del universo.

Un fenómeno cultural que trasciende pantallas

El Conjuro 4: Últimos Ritos no es solo un éxito taquillero; es un fenómeno cultural que refleja la evolución del terror moderno. Su capacidad para conectar con audiencias globales, a pesar de las críticas, demuestra que la fórmula Warren—una mezcla de sustos clásicos y profundidad emocional—sigue vigente . Como resumió Variety: "Las críticas fueron mixtas, pero eso rara vez influye en el éxito de un filme de terror". La película cierra una era, pero su legado perdura en cada sala oscura donde los espectadores siguen gritando... y volviendo por más.

