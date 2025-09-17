Sistema Patria: inicia el pago de un megabono

Dinero

Por Yasmely Saltos
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 09:38 pm
Este martes 16 de septiembre, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, del mes de septiembre 2025, a través de la Plataforma Patria por un monto de 17,760 Bs. 

El bono de Corresponsabilidad y Formación es un subsidio entregado por el gobierno venezolano a través del Sistema Patria a trabajadores de la administración pública que están registrados en nóminas especiales.

Los beneficiarios reciben una notificación y el monto, que varía según el cargo y el organismo, se deposita directamente en su monedero digital en la plataforma Patria. 

Así puede retirar el Bono de Corresponsabilidad y Formación

Los beneficiarios pueden acceder al bono siguiendo los siguientes pasos a través de la Plataforma Patria:

1. Iniciar sesión en la página oficial del Sistema Patria utilizando su número de cédula y contraseña.

2. Acceder a la sección “Monedero” y seleccionar la opción “Retiro de fondos”.

3. Elegir el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

4. Confirmar la operación haciendo clic en “Continuar” y luego en “Aceptar”.

