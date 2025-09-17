Horóscopo del 17 de septiembre: Piensa bien en lo que deseas manifestar

ARIES: Debes tener absoluta claridad en lo que deseas para tu vida. Las metas deben estar firmemente trazadas, sin espacio para titubeos. Marte en posición opuesta, te observa con intensidad, empujándote al límite para que no cometas errores. Si actúas con conciencia y rectitud, el Universo, te recompensará con dones extraordinarios. Pero si te desvías, la energía se apartará de ti y te sentirás a la deriva. Al final, la decisión siempre está en tus manos.
TAURO: Tus emociones están muy alteradas y la situación se puede complicar aún más. Ahora mismo, estas bajo las influencias de una cuadratura negativa con la Luna. Debes guardar la calma y mantenerte estable para soportar la presión y no complicar aún más el panorama. No es fácil, pero es mejor estar tranquilo que perdiendo el control y generando más problemas. Siempre es mejor actuar con educación y con sabiduría.
GÉMINIS: Es un día colmado de alegría y gozo espiritual. Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la mágica Luna, lo que eleva tu vibración y despierta en ti una poderosa fuerza interior. Esta energía está disponible para impulsarte en tus actividades diarias y ayudarte a avanzar con claridad. Es fundamental que tomes conciencia de esta ola de buena esencia, para no dispersarla en distracciones o celebraciones sin propósito.
CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser. La energía está a tu favor. Elige el rumbo que deseas transitar y hazlo con fuerza, seguridad y confianza en tu evolución.
LEO: Sabemos que ha sido muy fuerte para ti llevar a cabo muchos cambios. Pero, aun así, lo has logrado y has soportado los embates de la oposición con Plutón. Esta energía planetaria es muy fuerte y viene a destruirlo todo. Seguramente, has dejado atrás muchos elementos a los cuales estabas apegado. Para salir de estas fuerzas plutonianas, se recomienda ser lo más flexible posible y actuar como tu propio líder.
VIRGO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith, hoy te hace un sextil positivo, brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estas en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.
LIBRA: Enfrentas una oposición de Saturno que puede afectar seriamente tus niveles de energía. Si te sientes débil o notas problemas de salud, es una señal de que debes actuar. Es crucial que cuides tu bienestar físico para salir de esta crisis. Mantente alerta y consciente de lo que te rodea, así evitarás complicaciones y prevendrás un posible accidente. Mantén la calma y actúa adecuadamente en busca de ayuda médica.
ESCORPIO: Existe una cuadratura negativa con Plutón que no te deja avanzar de manera correcta. Esta energía propone cambios drásticos en tu vida, pero no se llevan a cabo de la mejor manera. Hay que tener mucho cuidado, para así evitar males mayores y grandes errores. Piensa muy bien, lo que haces y conviértete en un ser con mayor seguridad y fuerza en los próximos pasos a seguir. Una vez más, se hace presente tu sabiduría y conocimiento.
SAGITARIO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente, todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo, comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.
CAPRICORNIO: Tiene una cuadratura con Quirón, hay una reflexión importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron haber hecho daño. También es importante perdonarte a ti mismo, para que entonces pueda avanzar, porque también tienes algo de responsabilidad por lo sucedido. No se puede evitar el compromiso. Dios no juega a los dados.
ACUARIO: Conéctate con la energía transformadora de Plutón, una fuerza que ha estado transitando tu signo astrológico y te impulsa a avanzar cada día con alegría. Eres un maestro espiritual con una sabiduría profunda, producto de las valiosas experiencias que has atravesado. Hoy es el momento perfecto para dar gracias a Dios por la invaluable ayuda que te ha brindado en los momentos de mayor dificultad.
PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube