USCIS cambia las reglas: La verdad sobre la green card para menores inmigrantes que nadie te ha contado

Suscríbete a nuestros canales

Las leyes de inmigración en Estados Unidos ofrecen diversas vías para obtener la residencia permanente legal aunque este año hubo cambios según informó el ente emisor.

Una de ellas es la categoría de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), destinada a menores que necesitan protección debido a abuso, abandono o negligencia por parte de sus padres.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó actualizaciones para el año 2025 que afectan directamente a los beneficiarios de este programa, cambiando la forma en que se procesan sus solicitudes.

Cambios

A partir de junio de 2025, el USCIS eliminó la política de otorgar automáticamente acción diferida y permisos de trabajo a los jóvenes con clasificación SIJ, solo porque no hay una visa de inmigrante disponible de inmediato.

La acción diferida, aunque aplaza la deportación, no otorga un estatus migratorio legal permanente. Como resultado, la agencia ya no aceptará nuevas solicitudes de permisos de trabajo (Formulario I-765) bajo la categoría c(14) para estos jóvenes, si el único motivo es la falta de visas disponibles.

Implicaciones

La nueva política tiene implicaciones importantes para los solicitantes según informó La Nación en su página web. Si un joven ya tiene acción diferida y un permiso de trabajo basado en su clasificación SIJ, generalmente podrá conservarlo hasta su fecha de vencimiento.

Sin embargo, el USCIS se reserva el derecho de terminar la acción diferida y revocar el permiso de trabajo en cualquier momento, incluso antes de que expire. Este cambio busca alinear el proceso con la disponibilidad de visas, que para los SIJ provienen de la cuarta preferencia (EB-4) para inmigrantes especiales.

Proceso para obtener la residencia

Para calificar para la clasificación SIJ, un menor debe demostrar que ha sufrido abuso o abandono y que reside en EEUU bajo el cuidado de un tutor o una agencia estatal.

Una vez que el joven recibe la clasificación (con la aprobación del Formulario I-360), puede solicitar la green card a través del Formulario I-485. Si hay una visa disponible de inmediato, ambos formularios pueden presentarse al mismo tiempo.

En caso contrario, el solicitante deberá esperar la disponibilidad de una visa para continuar con el proceso de ajuste de estatus y finalmente obtener su residencia permanente.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube