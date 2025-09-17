Licencia de conducir certificada para efectos consulares: pasos para solicitarlo en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (INTT) otorga una carta que certi­fica los datos de las Licencia para Conducir registradas ante el organismo.

Dicho documento puede ser usado para la homologación de permisos de conducir en el exterior.

Lo pasos para realizar la solicitud de certificación son:

Debe estar registrado en el Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica ( http://legalizacionve.mppre.gob.ve )

Ingrese al sistema de Planilla Única de Trámite.

Debe aceptar que usted ha leído y entendido la información suministrada para realizar el proceso.

El sistema validará sus datos de registro en el sistema de Legalización y Apostilla Electrónica de MPPRE.

Seleccione el grado de la licencia que desea certificar y País destino.

Cancele por los medios autorizados de su preferencia (Pago en Línea o Pago en Petros).

Consulte el estatus de su solicitud en la opción Consultar/Estatus Carta Consular.

Una vez culminado el proceso Ud. recibirá en menos de diez(10) días un correo electrónico con el documento solicitado de parte del Sistema de Legalización y Apostilla Electrónica ( [email protected] ) con su documento debidamente apostillado.

Tras el Convenio de la Haya, 116 países han convenido en simplificar el proceso de legalización a través de un certificado denominado Apostilla, el cual le otorga a un documento validez ante cualquiera de los 116 países firmantes del acuerdo.

Para los países restantes es necesario legalizar el documento en un proceso que varía de acuerdo al destino.