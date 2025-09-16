Beneficios

Por 2001

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 03:20 pm
Plataforma Patria: inicia pago de bonificación a los jubilados este 16 de septiembre

La tarde de este 16 de septiembre, la Plataforma Patria inició el pago del Ingreso por Guerra Económica del personal jubilado de la Administración Pública. La información fue confirmada por el Canal Patria Digital en Telegram.

MONTO: Bs 17.472

Según el cronograma mensual de pagos, solo queda por cancelar el Ingreso por Guerra Económica a los pensionados del IVSS. Dicha asignación se prevé para el próximo lunes 22 de septiembre, día en el que también es cancelada la pensión.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Además, debe seguir los siguientes pasos:

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

    Martes 16 de Septiembre - 2025
