Capturan a cuatro personas por hurto: tenían en su poder un arma de fuego simulada

Funcionarios de la Policía de Baruta lograron la captura de cuatro sujetos que se dedicaban al hurto de pertenencias del interior de varios vehículos estacionados en vías principales en el municipio.

A través del reporte policial publicado en sus redes sociales, se pudo conocer que los cuatro detenidos quedaron identificados como, Víctor Alejandro Ledesma Pirto (35), Randy Israel Blanco Velázquez (50), Rafael Antonio Milano Hernández (43) y Vilmary Dorelys Valero Morales (22).

Se dedicaban al hurto a bordo de un vehículo color gris

Durante el procedimiento, PoliBaruta acudió al lugar y ubicó el vehículo señalado, en el que se encontraban los tres hombres y la mujer. "Al ser abordados por los funcionarios para la verificación, mostraron resistencia y uno de los ciudadanos esgrimió un arma amenazando a los funcionarios, iniciando la huida".

Como evidencia fue colectado un arma de fuego simulada (facsímil), un radio portátil, cuatro teléfonos celulares, un bolso con dos raquetas de tenis, sustraído momentos antes del interior de un vehículo, registros fílmicos y un vehículo marca Chery, modelo X1, color gris.

El caso quedó a la orden del tribunal 1°de Control Estadal, donde fueron imputados y se les dictó Privativa de Libertad.

