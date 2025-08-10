Ministerio Público imputa al responsable de agredir a un niño en La Vega: se confirma una segunda víctima

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público imputó al ciudadano, Kelvinyer Salazar, responsable de agredir físicamente a un niño en el sector La Vega de Caracas.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones revelaron la existencia de una segunda víctima, también menor de edad. Ambos niños fueron identificados como F.M. de 12 años y Y.M. de 6 años.

¿Qué cargos enfrentará Salazar?

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Instagram que Salazar enfrenta cargos por los delitos de homicidio frustrado y violencia física agravada en razón de los hechos ocurridos.

La detención de Salazar se produjo luego de que se reportaran varias denuncias realizadas por vecinos del sector San Francisco, en la parte alta de La Vega.

Ante ello, los funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas (DAET) de la PNB acudieron de forma inmediata para controlar la situación.

¿Qué ocurrió en La Vega?

de redes sociales, denunciaron los actos violentos de un hombre identificado como Kelvinyer Salazar, alias "El Pollo", presunto boxeador.

Según los testimonios, el individuo agredió físicamente al niño de 12 años después de una disputa con otros hombres, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la bodega “Inversiones Royet”. Varios videos publicados por los testigos muestran cómo el hombre golpea al niño en la cara durante un breve altercado.

Los familiares del menor también compartieron imágenes de las lesiones sufridas por la víctima. La campaña en línea para exigir la detención del agresor dio resultado, y la PNB finalmente lo capturó el pasado viernes, 8 de agosto.

