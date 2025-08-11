Cortocircuito causa incendio en El Valle este domingo: reportan pérdida total de una vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo se registró un incendio provocado por un cortocircuito en una vivienda en El Valle, en Caracas, dejando la misma en pérdida total.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del lamentable siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Incendio en El Valle

De acuerdo con la información proporcionada por el comandante general del CBC, el incendio tuvo lugar en una vivienda de 60 metros cuadrados aproximadamente.

Asimismo, señala que esta vivienda está ubicada en La Frontera, sector Bruzual, parroquia El Valle, municipio Libertador de Caracas.

Destaca que el incendio ocurrió pasadas las 7 de la noche de este domingo 10 de agosto, donde una vivienda quedó en pérdida total.

Controlan incendio en El Valle

En este sentido, Palacios señaló que el inicio del incendio fue provocado presuntamente por una "interrupción de la fluidez de energía eléctrica (cortocircuito)".

Adicionalmente, destacó que los efectivos del CBC lograron extinguir las llamas y posteriormente, retiraron del lugar de los hechos una bombona de gas doméstico de forma preventiva.

