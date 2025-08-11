Joven es violentamente asesinada en Amazonas: su pareja la habría estrangulado

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 28 años de edad fue asesinada violentamente por su pareja en el sector La Parada San Rafael, en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

De acuerdo con los reportes del caso, la víctima quedó identificada como Ninoska Maryelis García Garrido, de 28 años de edad, indicó el medio Noticia al Minuto.

Joven estrangulada por su pareja

Los reportes preliminares indicaron que la víctima fue estrangulada, presuntamente, por su pareja, un hombre identificado como Víctor Julio López, en el estado Amazonas.

El homicidio ocurrió en el sector La Parada San Rafael, en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en horas de la madrugada del pasado lunes, de acuerdo con los reportes.

Tras conocerse la situación, vecinos del lugar exigieron justicia para la víctima. Además, se desconocen los motivos que habrían llevado al presunto agresor a cometer el crimen.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades no revelaron mayores detalles del caso. Las investigaciones están en curso para determinar el móvil del caso y dar con el paradero de López.

Quinceañero muere ahogado en La Guaira

Una tragedia sorprendió a la población de Macuto, estado La Guaira, cuando un joven adolescente perdió la vida ahogado en un río de la zona.

Fallece joven en río de La Guaira

Se trata de un joven de 15 años quien falleció por imersión específicamente en el río La Veguita de Macuto, estado La Guaira.

Cabe destacar que el joven vivía en el sector 10 de marzo de parroquia Carlos Soublette, municipio Vargas, estado La Guaira.

Recuperación del cuerpo

Asimismo, señala que el cuerpo del joven fue hallado por las autoridades de La Guaira tras perder la vida en el río La Veguita.

Se supo que efectivos bomberiles de La Guaira lograron recuperar el cuerpo del joven y luego lo trasladaron hacia la medicatura forense.

