¡Escándalo! Arrestan a reina de belleza por cometer este delito grave: sepa más

Un escándalo sacude el mundo de los concursos de belleza, luego de que las autoridades viales detuvieran a una conocida reina de belleza en la Autopista del Sol.

El arresto ocurrió durante una revisión de rutina, cuando la mexicana viajaba con un ex contratista y operador político del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, informó El Sur de Guerrero.

¿Quién es la Miss que fue detenida?

La noticia que corrió como pólvora por los medios locales y las redes sociales, indica que las autoridades arrestaron a Isidora Lagos, conocida por ser Miss Guerrero 2024.

La jóven de 25 años, es originaria del puerto de Acapulco, cuenta con una licenciatura en Derecho y actualmente cursa estudios de gastronomía.

La detención tuvo lugar el pasado jueves a las 6:20 de la tarde, en la caseta de la Venta de la Autopista del Sol.

En ese momento, Lagos viajaba en una camioneta con Luis Alberto Hernández Santos, quien se identifica como su escolta.

Durante la revisión, los agentes encontraron un arma de fuego tipo escuadra de uso exclusivo del Ejército en la cajuela del vehículo.

La pareja no tenía los papeles para su legal posesión, lo que llevó a su arresto. También les incautaron dos cargadores abastecidos y cartuchos.

¿Qué más detalles se conocen sobre la detención de Miss Guerrero 2024?

De acuerdo con el noticiero Televisa, se anunció que a Hernández Santos, mejor conocido como "El Macara", se le investiga por delitos de delincuencia organizada.

No obstante, dicha información aún no es confirmada por fuentes oficiales. En el hecho, también fueron detenidas otras dos personas que acompañaban a Miss Guerrero y Hernández.

Según la ficha, los detenidos serán trasladados a las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México.

El procedimiento indica que su situación legal deberá ser definida en las próximas 48 horas, desde la tarde de este sábado, para determinar si los colocan en libertad bajo fianza o serán llevados ante un juez de control.

En septiembre de 2024, a Lagos la eligieron para representar a Guerrero en el certamen nacional Miss México 2025.

