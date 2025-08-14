Fallece candidata a Miss Universo en trágico accidente: el mundo de las reinas de belleza envía condolencias

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las reinas de belleza está de luto tras la repentina muerte de Kseniya Alexandrova, quien fuera Miss Universe Rusia 2017.

La agencia de modelos ModusVivendiS confirmó la trágica noticia este miércoles y lamentó la partida de la modelo de 30 años, quien era uno de los talentos.

La Miss Universo habría muerto en accidente vial

“Con profundo pesar les informamos que ayer por la noche falleció nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova” publicó la agencia, de acuerdo con la publicación de Primera Hora.

“Ksenia fue una persona brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa. Sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calidez a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, reza el mensaje.

“Lamentamos sinceramente su partida y expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y a todos quienes tuvieron la dicha de conocer a Ksenia”, añadió la agencia en su publicación.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, versiones no confirmadas del hecho, la reina de belleza falleció en medio de un accidente automovilístico.

Condolencias para su familia

Por su parte, la organización de Miss Universe expresó condolencias para familiares y amigos de Alexandrova.

“Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en todos los que tuvieron la fortuna de conocerla”, publicó la organización.

Alexandrova participó en Miss Universe 2017, certamen que se realizó en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), en noviembre de ese año.

A pesar de ser una de las candidatas favoritas, no logró entrar al grupo de las 16 semifinalistas.

La corona ese año la ganó la representante de Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters.

