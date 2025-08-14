El sucesor de Sylvester Stallone: conoce al actor que protagonizará la precuela de Rambo

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro décadas después de Acorralado, John Rambo regresa con sangre nueva: Noah Centineo será el joven soldado en una precuela que explorará sus años en Vietnam (1966-1974). La productora Millennium Media confirmó que el actor de A todos los chicos... encarnará al personaje inmortalizado por Stallone, con rodaje en Tailandia a principios de 2026 bajo la dirección de Jalmari Helander (Sisu). El presidente Jonathan Yunger promete "rendir homenaje a la franquicia" mientras los guionistas de Black Adam tejen el pasado nunca mostrado del héroe.

Tras brillar en comedias adolescentes, Centineo consolida su giro al acción: después de Black Adam y el soldado en Warfare (2023), enfrenta su papel más desafiante. El actor de 29 años investigará "el líder nato y atleta excepcional" que describió Stallone en 2019, antes de que la guerra moldeara su alma herida. Millennium apuesta por su carisma para conectar con nuevas generaciones sin alienar a los fans clásicos del mítico luchador.

Aunque Sylvester Stallone (79 años) no participa activamente, no descarta un cameo. La precuela materializa su visión expresada a Screen Rant: "Quería mostrar al Rambo adolescente, ese chico que llevaba madera 16 horas al día en Arizona". El proyecto llega tras Rambo: Last Blood (2019), cerrando el ciclo del veterano para abrir su juventud con explosivas secuencias en junglas tailandesas que replicarán el caos vietnamita.

Sin fecha de estreno confirmada, la cinta promete "escenas de alto impacto y ambientación fiel"según fuentes de producción. Centineo ya entrena intensamente para personificar al soldado de Fuerzas Especiales, mientras el equipo liderado por Helander busca capturar la esencia cruda que convirtió a Rambo en símbolo atemporal.

