Netflix expone el horror: revisa aquí cuáles son las series de delitos más populares

Suscríbete a nuestros canales

Netflix ha consolidado el true crime como uno de sus géneros más exitosos y provocadores. Mindhunter, dirigida por David Fincher, examina los inicios de la unidad de análisis criminal del FBI y destaca por su enfoque cerebral y cinematográfico. A pesar de su aclamación crítica, Fincher confirmó que no habrá tercera temporada debido a su alto costo relativo a la audiencia.

La plataforma también sorprendió en 2019 con Don’t Fk with Cats, un docuserie que sigue a vigilantes digitales tras un asesino a través de videos perturbadores. Fue uno de los cinco documentales más vistos de ese año en Netflix. Más recientemente, American Nightmare (2024) presentó el caso real de una presunta farsa de secuestro, desmontando prejuicios mediáticos y errores policiales con una narrativa que cuestiona nuestras primeras impresiones.

El interés por el género continua en alza: un estudio revela que en 2024, el 60,7 % de los suscriptores de Netflix en Canadá vio al menos 20 minutos de true crime, seguido por Australia y Colombia. Entre las series más vistas, destacan American Nightmare con 53 millones de cuentas, solo superada por las antologías (Monsters con 61 millones) y el éxito del Reino Unido Baby Reindeer con 70 millones.

A estas se le suma el fenómeno Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, una dramatización escalofriante que se ubica en el top global de Netflix con más de 1 100 millones de horas vistas en sus primeros 28 días, consolidándose como uno de los true crime más impactantes de la plataforma.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube