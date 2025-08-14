¡De impacto! Taylor Swift revela la portada y el tracklists de ‘The Life of a Showgirl’

La famosa cantante estadounidense, Taylor Swift informó que su álbum ‘The Life of a Showgirl’, inspirado en su gira mundial ‘The Eras Tour’ y el duodécimo de su carrera, será lanzado el próximo 3 de octubre.
A través de sus redes sociales, la cantante de 35 años, reveló que este álbum tendrá 12 canciones y contará con una colaboración junto a la artista Sabrina Carpenter.
¿Qué dijo Taylor Swift sobre The Life of a Showgirl?
"Este disco tiene 12 canciones. No hay una número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo", dijo Taylor Swift en una aparición en el podcast ‘New Heights’, conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.
"Este álbum trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante", ahondó la cantante quien también aseguró que a diferencia de su último disco ‘The Tortured Poets Department’, este álbum estará lleno de "melodías infecciosas" que describen las memorias "vívidas y nítidas" de dicha experiencia.
Para revelar la portada de su nuevo álbum, Taylor Swift lo hizo acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una «nueva era» en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.
La portada, en la que aparece Swift dentro de una bañera y con un traje brillante, representa cómo terminaba sus días después de cada concierto de ‘The Eras Tour’, una maratónica presentación de más de tres horas en la repasaba toda su trayectoria, según explicó.
Cabe destacar, que el disco fue grabado durante la gira, mientras Swift ofrecía actuaciones en Europa. Solo incluye una colaboración, con Sabrina Carpenter, en el tema que da nombre al álbum y otros títulos que forman parte del proyecto son ‘Elizabeth Taylor’, ‘Father Figure’ y ‘Actually Romantic’.
