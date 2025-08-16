Detienen a dos hombres en Caracas por tráfico de municiones: esto hallaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de dos sujetos en Caracas por tráfico de municiones.

A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público, el fiscal Saab reveló detalles del caso de estos dos hombres detenidos.

Detienen a dos hombres por tráfico de municiones en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Saab, ambos sujetos fueron identificados como Abraham Requena y Javier Pino.

Asimismo, señala que Requena y Pino se encuentran privados de libertad y fueron imputados por los delitos de tráfico de municiones y asociación.

Incautación de municiones

En este sentido, el fiscal Saab destacó que durante la detenció de Requena y Pino, estaban a bordo de un vehículo tipo moto.

Agrega que se les incautó un total de 131 municiones de diferentes calibres, "con el fin de ser distribuidas para atentar contra la tranquilidad del pueblo venezolano".

