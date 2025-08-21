Barbero se entrega ante las autoridades tras asesinar a su pareja en Carabobo: Cicpc revela detalles del caso

Suscríbete a nuestros canales

El barbero Deninson Rincón Lozano, de 42 años de edad, quien está acusado como responsable por el asesinato de su pareja en Carabobo, se entregó ante las autoridades este lunes.

De acuerdo con el reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el hombre se presentó en una sede del Ministerio Público y quedó bajo custodia.

Los hechos

Rincón Lozano sería responsable del asesinato de su pareja, crimen que se registró el pasado domingo en el sector El Safari de Tocuyito, municipio Libertador.

Tras una acalorada discusión, el hombre agredió a la víctima, Nuvia Indira Perozo, de 44 años, y la ahogó en la piscina de su vivienda.

Rico detalló que, tras un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito, las autoridades lograron esclarecer el crimen, ocurrido en la Urbanización Casa Miel.

El día del hecho, la víctima y su pareja sostuvieron una repentina discusión, debido a que la mujer lo enfrentó por problemas de pareja.

Su disputa se tornó violenta cuando el hombre decidió someterla y la sumergió en la piscina hasta causarle la muerte.

Posteriormente, el agresor huyó del lugar con el vehículo de la víctima, el cual dejó abandonado.

Cicpc se desplegó para capturar al barbero

Las autoridades desplegaron un operativo en las adyacencias del sitio de residencia del homicida hasta que, finalmente, Rincón Lozano se entregó en el Ministerio Público.

El implicado quedó a disposición del ente judicial.

