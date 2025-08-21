Aragua

En imágenes: camioneta cae al vacío en la vía a Choroní y deja víctima fatales

Por Yasmely Saltos
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:05 am

De acuerdo a una publicación en la red social X, (anteriormente Twitter) de la periodista Carmen Picorelli, la tarde de este 20 de agosto, se registró un accidente vial en el estado Aragua, específicamente en la vía que conecta Choroní con  Maracay. 

El siniestro, dejó como resultado, 3 personas fallecidas y 2 heridas.

Según el reporte, una camioneta Hylux cayó al precipicio en una curva en esa carretera hacia la costa.

El accidente ocurrió entre las 6:00 pm y 7:00 pm, a la altura del sector El Abasto, conocido también como "Los Enanitos"

Los heridos fueron trasladados al Hospital Central de Maracay para su respectiva atención. 

 

Hasta los momentos, no habían sido identificados las víctimas mortales, y se maneja una información extraoficial que las personas eran de residentes de Caracas, que se encontraban de visita en las playas de Choroní, y que no conocían la carretera.

 

